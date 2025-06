Festa della Musica al Museo Archeologico di Eboli appuntamento con Mare Nostrum

Preparati a vivere una serata indimenticabile al Museo Archeologico di Eboli: sabato 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, il ManES si trasforma in un palcoscenico di emozioni con Mare Nostrum, la rassegna internazionale di danza contemporanea che porta arte e musica in luoghi suggestivi. Un appuntamento da non perdere per celebrare la cultura sotto le stelle e lasciarsi coinvolgere dalle espressioni piĂą innovative della danza.

Sabato 21 giugno 2025, in occasione della Festa della Musica, organizzata da Aipfm – Festa della Musica Italia e patrocinata dal Ministero della Cultura, il ManES – Museo archeologico nazionale di Eboli ospiterĂ , a partire dalle 19, il terzo appuntamento della rassegna internazionale di danza contemporanea Mare Nostrum, promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali della Campania, che si svolgerĂ fino a ottobre 2025 in suggestivi luoghi della cultura. Il progetto, giunto alla seconda edizione con la direzione artistica di Claudio Malangone, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attivitĂ di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale” ed è cofinanziato dal Comune di Pontecagnano Faiano, dal Comune di Padula, dalla ComunitĂ Montana Vallo di Diano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

