Festa della Musica a Trappeto | zumba scaccio corner concerto e dj set in piazza Umberto

Preparati a vivere una serata indimenticabile: Trappeto si anima con musica, danza e divertimento nella cornice suggestiva di Piazza Umberto. La Festa della Musica, alla sua XXXI edizione, porta in piazza un calendario ricco di emozioni, tra zumba, concerti, DJ set e lo scaccio corner. Un’occasione unica per celebrare l’arrivo dell’estate in compagnia, lasciandosi coinvolgere dall’energia e dalla magia della musica. Non mancare!

Trappeto festeggia la Festa della Musica. In concomitanza con tutta Europa, anche piazza Umberto ospiterĂ una serie di eventi che celebrano l’ingresso dell’estate attraverso la musica, in ogni sua declinazione. Il programma della XXXI edizione, domenica 22 giugno, realizzato dalla Pro Loco di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Festa della Musica a Trappeto: zumba, “scaccio corner”, concerto e dj set in piazza Umberto

