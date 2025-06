Festa della Musica 2025

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Bari: la Festa della Musica 2025, un’occasione imperdibile per immergersi nel ritmo e nella passione dei nostri talenti locali e internazionali. Sabato 21 giugno alle 18:30, l’Archivio di Stato apre le sue porte all’Auditorium, offrendo un evento culturale coinvolgente e gratuito, realizzato in collaborazione con l’Associazione Gabriel OdV e altri partner. Non mancare: questa serata promette emozioni indelebili e scoperta musicale!

In occasione della Festa della Musica 2025, l’Archivio di Stato di Bari organizza un evento culturale aperto al pubblico che si terrà il giorno sabato 21 giugno 2025, alle ore 18:30, presso l’Auditorium della sede. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Gabriel OdV e con. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - “Festa della Musica 2025”

In questa notizia si parla di: festa - musica - associazione - collaborazione

Festa della musica attiva - Partecipa alla XVI edizione della Festa della Musica Attiva in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta! Il 31 maggio e l'1 giugno 2025, unisciti a un weekend ricco di musica, performance e creatività.

La Cappella Palatina tra arte e musica. In occasione della Festa della Musica, la Reggia di Caserta presenta, in collaborazione con l'Associazione Culturale Armonia, il concerto cameristico per violoncello e pianoforte per la rassegna "Classica Giovani". Si esi Vai su Facebook

Festa della Musica; Inizia l’estate con la Festa della Musica di Buccinasco; Lauro in Musica: tra cultura e tradizione.

A Capodimonte Shostakovich e Haydn per la Festa della Musica - Grande musica a Capodimonte in occasione della 31ª edizione della Festa Europea della Musica: sabato 21 giugno il Museo e Real Bosco concerto esclusivo per i visitatori (incluso nel biglietto d'ingres ... msn.com scrive

Ad Agrigento Capitale Cultura va in scena la Festa della Musica - Ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura dal 20 al 22 giugno si svolgeranno tre eventi nella Valle dei templi nell'ambito della 31/a Festa della Musica. Come scrive ansa.it