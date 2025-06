Festa della Musica 2025 | Roma si accende di note il 21 giugno

Il 21 giugno 2025, Roma si prepara a risplendere sotto un cielo di note con la Festa della Musica, giunta alla sua trentunesima edizione. Un’occasione unica per immergersi in concerti gratuiti e vivere l’estate in compagnia di musica live, arte e cultura. La città eterna si trasforma in un palcoscenico vibrante, dove ogni angolo diventa protagonista. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere dall’energia di questa celebrazione musicale che unisce tutta la comunità in un’armonia indimenticabile.

Il 21 giugno 2025 torna la Festa della Musica, giunta alla sua trentunesima edizione, un appuntamento ormai imperdibile per appassionati e curiosi, che celebra il solstizio d’estate con centinaia di concerti gratuiti in tutta Europa. L’iniziativa, promossa dall’AIPFM – Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica con il patrocinio del Ministero della Cultura, animerĂ l’intera cittĂ di Roma con eventi in piazze, musei, istituzioni culturali e luoghi simbolo della Capitale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>  SarĂ Piazza di Spagna il cuore pulsante della manifestazione romana. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: festa - musica - roma - giugno

Festa della musica attiva - Partecipa alla XVI edizione della Festa della Musica Attiva in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta! Il 31 maggio e l'1 giugno 2025, unisciti a un weekend ricco di musica, performance e creativitĂ .

#Casalotti NOTTE BIANCA E FESTA DELLA MUSICA Piazza Ormea – Casalotti (Roma) Sabato 21 Giugno Dalle ore 17:00 fino a tarda sera Ingresso gratuito Un’intera serata di musica, divertimento e shopping sotto le stelle! Menù speciali, sconti e Vai su Facebook

2 GIUGNO: SIAMO ITALIA! Una festa con musica live, stand up, talk e tante sorprese il 2 Giugno a Roma a Testaccio Estate. SarĂ il nostro modo di celebrare la Festa della Repubblica con chi sta dando braccia, gambe voce al #ReferendumCittadinanza Vai su X

Festa della Musica 2025: Roma si accende di note il 21 giugno; Roma, giugno d'estate: 5 eventi top per il weekend del 21 e 22; Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 giugno.

Festa della Musica 2025: Roma si accende di note il 21 giugno - Il 21 giugno 2025 torna la Festa della Musica, giunta alla sua trentunesima edizione, un appuntamento ormai imperdibile per appassionati e curiosi, che ... Lo riporta funweek.it

Cosa fare a Roma nel weekend dal 20 al 22 giugno: Venditti a Caracalla, il festival rap «SuperAurora», Luchetti e Vicario a «Cinema in Piazza» - C'è solo l'imbarazzo della scelta, per romani e turisti che in questi giorni stanno nella capitale, per trascorrere serate di cinema all'aperto, di musica, di teatro, di arte, ... leggo.it scrive