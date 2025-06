Festa della musica 2025 a Fossacesia | nove artisti in scena al Teatro degli Ulivi per celebrare l’estate a suon di note

Preparati a vivere un’indimenticabile serata musicale nel cuore di Fossacesia! Il 20 giugno, il Teatro degli Ulivi si trasformerà in un palcoscenico vibrante con nove talentuosi artisti e gruppi pronti a celebrare l’estate con le loro note coinvolgenti. Un’occasione imperdibile per immergersi in musica di qualità, circondati dalla suggestiva atmosfera del viale di San Giovanni in Venere. Non perderti questa straordinaria festa dedicata ai suoni più belli dell’anno!

Saranno nove tra gruppi e artisti a esibirsi il 20 giugno a partire dalle ore 19.30, nella suggestiva cornice del Teatro degli Ulivi lungo il viale di San Giovanni in Venere, in occasione dell’edizione 2025 della Festa della Musica. L'evento, promosso dal Ministero della Cultura e organizzato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Festa della musica 2025 a Fossacesia: nove artisti in scena al Teatro degli Ulivi per celebrare l’estate a suon di note

