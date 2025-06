Festa della Guardia di Finanza a Bari | disposte limitazioni al traffico sul lungomare della Fiera

In occasione delle celebrazioni per il 251° anniversario della Guardia di Finanza, Bari si prepara a celebrare con una cerimonia speciale sulla rotonda di via... Per garantire il successo dell'evento e la sicurezza di tutti, sono state adottate limitazioni temporanee al traffico sul lungomare della Fiera, con modifiche alla viabilità e alla sosta. Rimanete aggiornati e pianificate il vostro spostamento per vivere questa festa senza inconvenienti.

In occasione delle celebrazioni per il 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, la Polizia locale di Bari ha previsto alcune modifiche alla viabilità e alla sosta per non creare disagi alla circolazione stradale. La cerimonia si svolgerà martedì 24 giugno sulla rotonda di via.

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero - Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici nel territorio, portando alla luce la presenza di 13 lavoratori in nero.

