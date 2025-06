Festa dei boschi un viaggio tra sogno e realtà lungo il sentiero Fantastico di Monte Malbe

Preparati a immergerti in un mondo magico e incantato! La Biblioteca comunale Gianni Rodari di Corciano, in collaborazione con Arcaes Apd – Asd, sarà protagonista della decima Festa dei Boschi con l’escursione “Camminando sospesi tra realtà e immaginazione” sul suggestivo Sentiero Fantastico di Monte Malbe. Un’occasione unica per riscoprire il fascino della natura e lasciarsi trasportare dai sogni. Non perdere questa avventura tra boschi, storie e meraviglie!

Ancora fino a domani (19 giugno) alle 14 per partecipare all'iniziativa, insieme alle operatrici della Biblioteca Comunale "Gianni Rodari" di Corciano, “Camminando sospesi tra realtà e immaginazione al fantastico sentiero Fantastico di Monte Malbe” che pre Vai su Facebook

