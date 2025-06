Festa de l’Unità sabato c’è Cuperlo e lunedì Bersani

Vieni a vivere un’estate di confronto, cultura e partecipazione alla Festa de l’Unità di Modena! Prosegue con eventi imperdibili, tra riflessioni politiche e momenti di aggregazione, presso l’Ex Macello in via IV Novembre. Sabato alle 18.30 ci sarà un incontro con Gianni Cuperlo, mentre lunedì alle 21 spazio a uno speciale appuntamento con Bersani. Non mancare: la tua voce può fare la differenza!

Prosegue ’Democraticamente Noi’, la Festa de l’Unità della città di Modena in programma nei fine settimana fino al prossimo 6 luglio presso l’Ex Macello in via IV Novembre 40b nei pressi del Cavalcavia Cialdini. Sabato alle 18.30 appuntamento con una riflessione d’attualità sul Paese e sul Partito democratico assieme a Gianni Cuperlo, in occasione dell’iniziativa che sarà coordinata da Federica Di Padova. Mentre lunedì alle 21 spazio alle presentazione del libro ’Chiedimi chi erano i Beatles’ assieme all’autore ed ex segretario nazionale del Partito democratico Pierluigi Bersani organizzata dall’ associazione modenese ed emiliano-romagnola ’Idee per la Sinistra’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa de l’Unità, sabato c’è Cuperlo e lunedì Bersani

In questa notizia si parla di: festa - unità - sabato - cuperlo

Tra Pd e Matteo Renzi è l’ora del disgelo. L’ex segretario dem sarà alla Festa dell’Unità, con un occhio alle elezioni 2027 - Tra PD e Matteo Renzi si respira un’aria di disgelo, con l’ex segretario pronto a rientrare nel cuore del dibattito politico, puntando alle elezioni del 2027.

Questa sera alle 18,30 alla festa dell'Unità di Mirandola. Parliamo di un tema dietro cui si intrecciano inevitabilmente i temi del lavoro, delle guerre e dei destini della democrazia. Ci vediamo là! Vai su Facebook

Festa dell’Unità all’area verde di Marola, domenica sera l’intervista di Vergassola a Orlando; Festa dell'Unità con ospiti, dibatti e sagra in casa Pd ad Aquileia: il programma; Festa dell’Unità a Bologna: appuntamento da fine agosto a settembre ancora al Parco Nord.