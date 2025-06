Ferrovia Benevento-Napoli | la rabbia del sindaco di Montesarchio

La questione della ferrovia Benevento Napoli sta infiammando il dibattito locale, con il sindaco di Montesarchio che esprime tutta la sua rabbia e preoccupazione. Un problema che va oltre i confini amministrativi, coinvolgendo lavoratori, studenti e famiglie, e che richiede risposte concrete. È arrivato il momento di fare chiarezza e agire immediatamente, perché la Valle Caudina merita soluzioni efficaci e durature.

Tempo di lettura: 3 minuti "Sento il dovere di intervenire pubblicamente su una vicenda che da troppo tempo si trascina nell'incertezza, generando disagi sempre più gravi per i cittadini della Valle Caudina e non solo. Raccolgo quotidianamente, non lamentele – perché la nostra comunità si è sempre dimostrata matura e responsabile – ma un disagio autentico, profondo, che colpisce lavoratori, studenti, famiglie, costrette ogni giorno a un'odissea per raggiungere Napoli. È una condizione che non può più essere tollerata". Così in una nota il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico. "È semplicemente inaccettabile che, dopo uno stop durato anni, non solo – scrive – non ci sia ancora una data certa per la riapertura della tratta ferroviaria, ma si sia passati a un silenzio tombale, aggravato dalla mancanza totale di informazioni ufficiali.