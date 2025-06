Ferretti esordisce nei ’comics’. Stasera in piazzetta a Manarola per raccontare il progetto ’Tanno’.

Questa sera, nella suggestiva piazzetta di Manarola, Giovanni Lindo Ferretti ci apre le porte del suo mondo pluripremiato e poliedrico. Dalla nascita nel 1953, attraversando epoche e stili, Ferretti ha plasmato la scena musicale e culturale italiana, lasciando un’impronta indelebile. Ora, con il progetto "Tanno", rivela un nuovo capitolo della sua straordinaria vita. Non perdere questa incredibile occasione di scoprire il suo racconto.

Dal 1953, anno della sua nascita, non si ferma mai. Ha percorso e dettato le epoche del punk italiano, continuato la sua carriera musicale, girato il mondo, da Berlino alla Mongolia, preso la penna in mano, pregato, si è rifugiato nella sua Cerreto Alpi sulle orme degli avi, è entrato in simbiosi con i suoi cavalli, su tutti Tancredi. Giovanni Lindo Ferretti, che di recente si è riunito con i suoi Cccp, protagonisti insieme di un trionfale tour della reunion accompagnato da una gettonatissima mostra a Reggio Emilia, sarĂ il protagonista della nuova serata del festival ’Un mare di discorsi’. Questa sera alle 21, nella piazzola sul mare a Manarola, l’artista – noto anche per la militanza nei Csi e nei Pgr – presenterĂ , intervistato dal direttore artistico della rassegna Dario Vergassola, il suo ultimo progetto editoriale, insieme all’illustratore Michele Petrucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it