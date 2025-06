' Ferrara Summer Festival' Alessandra Amoroso arriva in Piazza Ariostea con le sue grandi hit

Preparati a vivere un'estate indimenticabile! Giovedì 26, alle 21, Piazza Ariostea si trasformerà nel cuore pulsante del Ferrara Summer Festival con Alessandra Amoroso, una delle voci più amate del panorama musicale italiano. La cantante pugliese, celebre per i suoi tormentoni e le sue emozioni autentiche, scenderà in scena per un concerto che promette grandi momenti di musica, ballo e pura energia. Non perdere questa occasione unica di cantare e ballare insieme a lei!

Giovedì 26 alle 21, Alessandra Amoroso fa tappa in Piazza Ariostea con il suo tour estivo per un concerto che rientra nel programma del 'Ferrara Summer Festival'. Una serata per cantare e ballare sulle parole e sulle note delle canzoni dell’artista pugliese famosa per brani tormentone come. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Ferrara Summer Festival', Alessandra Amoroso arriva in Piazza Ariostea con le sue grandi hit

In questa notizia si parla di: ferrara - summer - festival - alessandra

Ferrara Summer Festival 2025 con Slipknot, Sfera Ebbasta, Tananai - Il Ferrara Summer Festival 2025 torna dal 17 giugno al 12 luglio con una sesta edizione imperdibile. Tra performance di Slipknot, Sfera Ebbasta e Tananai, il festival promette un'estate di musica, emozioni e divertimento nel suggestivo centro storico di Ferrara.

"Ed eccoci di nuovo qua, all'alba di un nuovo Ferrara Summer Festival". Giulio Giovannini, un cittadino che già lo scorso anno aveva scritto a questo giornale lamentando i disagi causati dal Ferrara Summer Festival, torna a parlarne alla vigilia dell'edizione 20 Vai su Facebook

La prima data del (Fino a Qui) Summer Tour 2025 Io Non Sarei alla Terme di Caracalla è SOLD OUT - X Vai su X

'Ferrara Summer Festival', Alessandra Amoroso arriva in Piazza Ariostea con le sue grandi hit; Alessandra Amoroso, esce oggi il nuovo album Io non sarei; ALESSANDRA AMOROSO al FERRARA SUMMER FESTIVAL 2025.

Ferrara Summer Festival alza il sipario. Dagli Slipknot a Sfera Ebbasta e Tananai: tutti gli eventi e concerti - Piazza Ariostea si prepara ad ospitare migliaia di persone di tutte le età, di Ferrara e non solo. Segnala msn.com

Slipknot, Massive Attack, Judas Priest, Tananai: tutta la musica del Ferrara summer festival - E a Bologna parte Sequoie, con i Fontaines DC FERRARA – Mentre a Bologna parte la nuova stagione di Sequoie col concerto per numeri più importante delle c ... bologna.repubblica.it scrive