Fermato in via Emilia dai Carabinieri in auto tre etti di marijuana

Un normale controllo di routine si è trasformato in un'importante operazione antifrodita. Lo scorso lunedì, i Carabinieri di Castelfranco Emilia, con il supporto delle forze speciali, hanno sorpreso un 33enne modenese in possesso di tre etti di marijuana lungo via Emilia. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di droga e nella tutela della sicurezza pubblica.

Lo scorso lunedì i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del 5° Reggimento CC di Bologna, hanno proceduto all'arresto di un 33enne modenese lungo la via Emilia. Nello specifico, i militari, durante un ordinario controllo alla.

