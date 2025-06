Fermato con 43 grammi di cocaina e 1.400 euro in contanti | ha solamente 18 anni

Una semplice verifica di routine si è trasformata in un duro colpo alla criminalità giovanile. La notte di lunedì a Pian Camuno, i carabinieri di Pisogne hanno intercettato e arrestato un 18enne, trovato con 43 grammi di cocaina e 1400 euro in contanti. Un intervento che mette in luce l’importanza della vigilanza costante per garantire la sicurezza della comunità. La vicenda si conclude con un decisivo passo avanti nella lotta allo spaccio di droga.

Un controllo stradale di routine è terminato con un arresto per spaccio. È successo nella notte di lunedì a Pian Camuno, dove i carabinieri di Pisogne hanno fermato un 18enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, trovandolo in possesso di droga e contanti. Durante un posto di blocco nel.

