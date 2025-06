Fermati di notte con attrezzi da scasso e centralina auto | tre denunciati uno sarà espulso da Benevento

Nella quiete della notte, tre sospetti sono stati fermati dalla Polizia di Benevento durante un controllo: trovati con attrezzi da scasso e centraline auto, rappresentavano una minaccia per la sicurezza cittadina. Un intervento rapido e deciso che ha portato a tre denunce e all’espulsione di uno dei coinvolti, rivelando quanto sia cruciale la vigilanza per proteggere il territorio. La sicurezza non si ferma mai, nemmeno nel cuore della notte.

Tre individui fermati a Benevento per possesso di strumenti da scasso durante un controllo notturno della Polizia di Stato.

