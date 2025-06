Fermati con attrezzi da scasso denunciate tre persone

Nella notte di Benevento, la Polizia di Stato ha smascherato un tentativo di furto con l’uso di attrezzi da scasso, denunciando tre persone. Un intervento tempestivo e mirato ha permesso di fermare i criminali e garantire la sicurezza della comunità. La lotta contro la criminalità continua: il rispetto delle leggi è fondamentale per un territorio più sicuro e tranquillo.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso delle attività di prevenzione dei reati e di controllo del territorio, il personale della Polizia di Stato della Questura di Benevento – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nella nottata odierna individuava un’autovettura sospetta e procedeva al controllo dei passeggeri, ovvero un 60enne montenegrino, un 33enne e una 39enne entrambi italiani, tutti con diversi pregiudizi per reati contro il patrimonio. Gli stessi, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di strumenti utili allo scasso e, in particolare, di un dispositivo elettronico idoneo a connettersi con i sistemi di diagnosi degli autoveicoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fermati con attrezzi da scasso, denunciate tre persone

In questa notizia si parla di: fermati - attrezzi - scasso - denunciate

Fermati con attrezzi da scasso, denunciate tre persone; Benevento, fermati con attrezzi da scasso: denunciate tre persone. Ordine di espulsione per un 60enne montenegrino; Fermato a Monrupino con attrezzi da scasso e coltello: denunciato.

Benevento, fermati con attrezzi da scasso: denunciate tre persone. Ordine di espulsione per un 60enne montenegrino - Durante un’attività di controllo del territorio nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato di Benevento – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – ha intercettato un’auto sospetta con ... Da ntr24.tv

San Martino, fermati in zona industriale con attrezzi da scasso - San Martino in Rio (Reggio Emilia), 13 aprile 2019 – Sono stati fermati in via Magnanini ... ilrestodelcarlino.it scrive