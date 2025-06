Femminicidio Gentiana a Tolentino l'autopsia | Uccisa con 17 coltellate ha tentato di difendersi

Una tragedia che scuote la comunità di Tolentino: Gentiana Kopili, vittima di un violento femminicidio, ha lottato con coraggio prima di perdere la vita. Colpita da 17 fendenti dal suo ex marito, ha tentato disperatamente di difendersi e fuggire. L’autopsia rivela il suo disperato tentativo di sopravvivere. Nel frattempo, l’assassino si trova in carcere, accusato di omicidio premeditato. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Gentiana Kopili è morta dissanguata dopo 17 coltellate inferte dall’ex marito Nikollaq Hudhra, che l’ha aggredita a Tolentino. L’autopsia conferma il tentativo di difesa e fuga. L’uomo è in carcere per omicidio premeditato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fiaccolata per Gentiana A Tolentino una fiaccolata ha ricordato Gentiana, uccisa a coltellate in strade dal marito.

