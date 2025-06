Femme fatale | una furbissima ladra e un colpo pazzesco

Preparatevi a un'emozionante serata di suspence e intrighi con "Femme Fatale", il capolavoro di Brian De Palma. In questa pellicola intensa e intrigante, Rebecca Romijn Stamos interpreta una ladra astuta e seducente che, durante il festival di Cannes, mette a segno un colpo pazzesco e scompare nel nulla. Una fuga audace che lascerà tutti a bocca aperta... e i suoi inseguitori determinati a catturarla.

FEMME¬† FATALE ¬†Raimovie ore 21.10¬†Con Rebecca Romijn Stamos, Antonio Banderas e Peter¬† Coyote. Regia¬† di¬† Brian De Palma. Produzione¬† Francia¬† 2002. Durata: 1 ora e 52 minuti LA TRAMA Una¬† furbissima ladra mette a segno un¬† clamoroso¬† furto di¬† gioielli¬† durante¬† il¬† festival¬† di¬† Cannes. Poi¬† ¬†s' invola¬† beffando i¬† complici¬† lasciandoli a¬† bocca¬† asciutta. Ma¬† quelli se la legano¬† al dito. Nei successivi¬† sette anni¬† non smettono¬† di¬† cercarla e un¬† giorno la¬† rintracciano¬† per via di una¬† foto scattata a¬† Parigi¬† da¬† un paparazzo.Resa¬† dei conti¬† inevitabile. PERCHE'¬† VEDERLO ¬† ¬†specialmente¬† per la¬† prima¬† parte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it