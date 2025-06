Femme Fatale: la spiegazione del finale del film Femme Fatale, diretto da Brian De Palma e uscito nel 2002, rappresenta uno dei capitoli più audaci e sperimentali nella filmografia del regista. Celebre per il suo stile visivo inconfondibile e per l’omaggio costante al cinema di Alfred Hitchcock, De Palma costruisce con questo film un thriller erotico e ingannevole, denso di rimandi cinefili, giochi di specchi e ribaltamenti narrativi. Con un finale che mette in discussione realtà e illusioni, il film invita a riflettere sulla natura della verità e dell’identità

Femme Fatale, diretto da Brian De Palma e uscito nel 2002, rappresenta uno dei capitoli più audaci e sperimentali nella filmografia del regista. Celebre per il suo stile visivo inconfondibile e per l’omaggio costante al cinema di Alfred Hitchcock, De Palma costruisce con questo film un thriller erotico e ingannevole, denso di rimandi cinefili, giochi di specchi e ribaltamenti narrativi. Con Rebecca Romijn (celebre Mystica nei primi film degli X-Men ) nei panni di una misteriosa truffatrice e Antonio Banderas in quelli di un fotografo coinvolto suo malgrado in un intrigo internazionale, Femme Fatale si presenta come un’opera ambiziosa e seduttiva, in cui nulla è come sembra. 🔗 Leggi su Cinefilos.it