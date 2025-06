Feltri punito la voce scomoda che fa rumore Bufera sulle sue frasi su Ramy | Musulmani razza inferiore L’Ordine lo sospende 4 mesi

La vicenda di Vittorio Feltri riaccende il dibattito sulla libertà di stampa e i limiti della dialettica pubblica. Una voce scomoda, spesso provocatoria, può essere anche un prezioso stimolo al confronto o rischiare di oltrepassare il confine del rispetto. La sospensione di quattro mesi decisa dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia apre la questione: fino a che punto si può spingere il diritto di esprimersi senza ledere la dignità altrui?

Rieccoci qua: qua a parlare della sottile linea di confine che separa libertà di stampa e di pensiero e limiti imposti da un protocollo formale e procedurale che ne delimitano il campo. Vittorio Feltri, direttore del Giornale, è stato sospeso per quattro mesi dal Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia per le parole pronunciate nella puntata del 28 novembre 2024 del programma La Zanzara di Radio24. La decisione, apprende l' Adnkronos, è stata presa a fine marzo ed è sospesa fino a quando il Consiglio nazionale dell'Ordine non si pronuncerà sull'appello. Caso Ramy, Feltri: «Musulmani razza inferiore», il giornalista sospeso dall'Ordine.