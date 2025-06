FEduF ABI senza educazione finanziaria cresce la fragilità sociale

In un’Italia sempre più fragile economicamente, la mancanza di educazione finanziaria espone a rischi crescenti. La ricerca “L’età d’argento tra benessere e precarietà” evidenzia come la scarsa consapevolezza in materia possa compromettere il futuro sociale ed economico dei cittadini. È fondamentale investire nella formazione per rafforzare la resilienza della nostra società e costruire un domani più stabile e sicuro. Solo così possiamo trasformare l’incertezza in opportunità.

MILANO (ITALPRESS) – Cresce la preoccupazione degli italiani per il proprio futuro economico. E’ quanto emerge dalla ricerca “L’età d’argento tra benessere e precarietà”, realizzata da IPSOS e presentata durante l’assemblea pubblica annuale della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) – creata da ABI nel 2014 – un appuntamento che rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo del denaro nella nostra società, sul suo significato profondo e sulle sue implicazioni etiche e sociali. L’incontro, moderato da Jole Saggese, ha visto la partecipazione di Lorenzo Ornaghi – Presidente della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Stefano Lucchini – Presidente FEduF, Antonio Patuelli – Presidente ABI, Nando Pagnoncelli – Presidente IPSOS, Massimo Lapucci, Elsa Fornero, Mons. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: feduf - educazione - finanziaria - cresce

