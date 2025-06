Fedez condannato il suo braccio destro | gli ultrà compatti fuori dall’aula è caos

L’aula si è infiammata con l’epilogo della lunga inchiesta “Doppia Curva”: i verdetti per tre ultrà del Milan coinvolti nel caso, tra cui Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, condannato a 4 anni. La tensione esplode fuori dal tribunale con ultrà compatti e caos, mentre si delineano i rischi di un’indagine che scuote il mondo dello sport e dello spettacolo. Una storia che mette in discussione le ombre dietro le quinte del calcio...

Dopo le condanne di martedì nel processo principale, sono arrivati i verdetti per gli altri tre ultrà del Milan coinvolti nell’inchiesta “Doppia Curva”. Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez, ha ricevuto una pena di 4 anni; Francesco Lucci, fratello di Luca e ritenuto uno dei capi dell’associazione a delinquere rossonera, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi; mentre Riccardo Bonissi è stato condannato a 3 anni e 8 mesi. Inoltre, il Milan come parte civile, assistito dall’avvocato Enrico de Castiglione, ha ottenuto un risarcimento di 40.000 euro. Anche la Lega di Serie A, rappresentata dall’avvocato Salvatore Pino, avrà diritto a un risarcimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fedez, condannato il suo braccio destro: gli ultrà compatti fuori dall’aula, è caos

In questa notizia si parla di: fedez - condannato - braccio - destro

Christian Rosiello, l’ex bodyguard di Fedez condannato nell’inchiesta sulle curve - Christian Rosiello, noto ex bodyguard di Fedez e tifoso milanista, è stato condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione nell’ambito della maxi inchiesta sulle curve di San Siro.

Inchiesta 'Doppia curva': tre condanne per ultras Milan tra cui ex bodyguard Fedez, Christian Rosiello; Chiesti 4 anni e 10 mesi per l'ex bodyguard di Fedez: ecco perché; Pandoro gate, Ferragni a giudizio: accusa ingiusta. Poi attacca Fedez.

Fedez, condannato il suo braccio destro: gli ultrà compatti fuori dall’aula, è caos - Dopo le condanne di martedì nel processo principale, sono arrivati i verdetti per gli altri tre ultrà del Milan coinvolti ... Riporta thesocialpost.it

Mr. Marra su Fedez e Ferragni: «La monogamia è un artifizio folle, meglio un rapporto aperto che un tradimento alle spalle» - A farlo con un paio di stories Instagram schiette e dirette è stato Mr Marra, braccio destro di Fedez, subentrato a Luis Sal nella conduzione di Muschio Selvaggio e ora al suo fianco anche nel ... Scrive vanityfair.it