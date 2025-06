Federico Camporesi 20 anni ora è campione Pokémon | Mi alleno 8 ore al giorno tutti i giorni

Federico Camporesi, 20 anni, è un prodigio nel mondo dei Pokémon, con 232 vittorie e un impegno di 8 ore di allenamento quotidiano. Campione degli Internazionali di New Orleans, ambisce al titolo mondiale in California, credendo nella competizione leale e nel duro lavoro. La sua storia di sacrifici e passione ispirerà chi sogna di emergere nel competitivo gaming. Continua a leggere per scoprire come Federico trasforma il sogno in realtà.

Federico ha appena vinto gli Internazionali di New Orleans, sogna il titolo di campione ai Mondiali in California e crede nella competizione sana. “Non puoi farcela se non stacchi mai”. In questa intervista ha raccontato a Fanpage.it la sua carriera da pro-player di videogiochi Pokémon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Signore e signori l’Italia è viva Grazie alla vittoria di Federico Camporesi nei Campionati Internazionali Pokemon 2025 disputati in Nordamerica, l’Italia si porta a casa un titolo internazionale Il Cielo è azzurro sopra New Orleans Vai su Facebook

