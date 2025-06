Federica Sciarelli | Non mi sono sposata non mi piace quel finché morte non ci separi Chi condurrà Chi l'ha visto dopo di me

Federica Sciarelli, volto storico di "Chi l'ha visto?", si racconta con sincerità e ironia. Dal non essersi mai sposata alle battute sulla possibilità di diventare campionessa di rollerblade, la giornalista trasmette passione e autenticità. Oggi si sente una privilegiata, perché il suo lavoro le permette di aiutare le persone in televisione. E, chissà, forse un giorno cambierà ancora strada, ma la sua dedizione resterà invariata.

La giornalista si racconta: "Oggi mi sento una privilegiata, vengo pagata per aiutare le persone in televisione". Federica Sciarelli è stata riconfermata alla conduzione di Chi l'ha visto? e ironizza: "Se un giorno dovessi lasciare il programma, mi troverò qualcos’altro da fare. Magari diventerò campionessa di rollerblade". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Sciarelli: «Non mi sono sposata perché quel “finché morte non ci separi” non mi piace. Dopo di me #chilhavisto lo condurrà una delle mie inviate, anche se sarà difficile lasciarlo andare» Vai su X

Dopo la politica, si è dedicata a storie molto spesso drammatiche: Federica Sciarelli in realtà è «una spugna che assorbe il dolore» Vai su Facebook

