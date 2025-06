Federica Brignone | tutti vogliono ma solo io so cosa è meglio per me

Federica Brignone, campionessa di scialpinismo e icona dello sport italiano, condivide la sua consapevolezza più profonda. Tra le mille richieste e aspettative, solo lei conosce cosa sia davvero meglio per il suo corpo e il suo benessere. La maturità, acquisita attraverso sfide e infortuni, le permette di mettere al primo posto la salute, ricordandoci che ascoltare se stessi è la chiave del successo. E così, Federica ci insegna...

Milano, 19 giu. (askanews) - "Io sinceramente penso che nessuno possa aver provato quello che ho provato io, ovviamente tutti vogliono, vogliono, vogliono, però in realtà il mio fisico è il fisico e io devo rispettarlo. Sono abbastanza matura, avendo avuto un infortunio così alla mia età, dopo tutto quello che fatto nella mia carriera. Mi conosco abbastanza bene e so che cosa è meglio per me e il mio primo obiettivo è la mia salute e questo continuerà a esserlo e non cambierà per le pressioni esterne nel senso che se il mio fisico non ce la farà non ce la farà. Io penso che ce la farà e sono molto positiva, alcune cose stanno andando veramente oltre le aspettative, alcune cose mi stanno dando del filo da torcere, ma, come è normale che sia, anzi con l'infortunio che ho avuto non avere neanche qualcosa che va male sarebbe veramente impossibile.

