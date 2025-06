Federica Brignone | Portabandiera alle Olimpiadi? Mi da grande motivazione per il rientro

Federica Brignone, portabandiera alle Olimpiadi, è una fonte inesauribile di motivazione e determinazione. Durante l'evento “Slalom tra campioni” a Milano, ha condiviso il suo percorso di recupero e impegno, sottolineando come il lavoro e la concentrazione siano fondamentali per superare le sfide. La sua tenacia ci ispira a credere nei nostri obiettivi, anche quando il percorso si fa difficile. La sua storia ci insegna che con passione e dedizione, ogni traguardo è possibile.

“Come va? All’inizio non avevo capito di essermi fatta così male. Sto lavorando tantissimo, anche se non si vede e non lo faccio vedere perché non ho con me il telefono in allenamento. È un lavoro in cui serve la massima concentrazione”. Federica Brignone ha parlato così nel corso dell’evento “Slalom tra campioni” a Milano, organizzato da Banca Generali per celebrare i 15 anni della partnership con la fuoriclasse azzurra dello sci. La campionessa è tornata sul brutto infortunio al ginocchio, sul percorso di riabilitazione e sulle possibilità di tornare in tempo per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

