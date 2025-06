Federica Brignone pedala sulla cyclette | Mi devo accontentare avrei preferito la Cassanata Tour

Federica Brignone pedala sulla cyclette, trovando nel movimento una nuova forma di sfida e resistenza. Pur desiderando la adrenalina della Cassanata Tour, sa che ogni passo verso il ritorno è fondamentale. La campionessa valdostana, in un percorso di riabilitazione intenso dopo l'infortunio di aprile, dimostra ancora una volta il suo spirito indomito. La sua determinazione ci ispira a non mollare mai, anche quando il traguardo sembra lontano.

Federica Brignone sta proseguendo il suo lungo periodo di riabilitazione dopo il bruttissimo infortunio occorsole a inizio aprile durante i Campionati Italiani di sci alpino. La detentrice della Coppa del Mondo generale si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico subito dopo l’incidente, ma per fortuna è riuscita a scongiurare un’operazione aggiuntiva al crociata. Lo scorso 3 giugno la fuoriclasse valdostana aveva dichiarato di voler tornare a camminare il prima possibile ed è riuscita nell’intento una decina di giorni fa. La Campionessa del Mondo di gigante aveva postato un breve video su Instagram in cui si vedeva che muoveva alcuni passi sul tapis roulant e oggi ha pubblicato una foto che la ritrae su una cyclette, intenta a pedalare: la complicata marcia per ritrovare la propria condizione fisica e provare a tornare in pista per sognare in grande alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è appena incominciata, l’importante è non affrettare i tempi e lavorare nel miglior modo possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federica Brignone pedala sulla cyclette: “Mi devo accontentare, avrei preferito la Cassanata Tour”

