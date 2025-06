federica brignone e banca generali 15 anni di collaborazione

Da oltre 15 anni, Federica Brignone e Banca Generali condividono un percorso di crescita e successi, che va ben oltre le vittorie sulle piste. Un legame che testimonia l'impegno di un partner affidabile, pronto a sostenere anche i momenti più difficili. Questa collaborazione rappresenta non solo un supporto finanziario, ma anche un esempio di come passione e dedizione possano portare lontano. È la forza di un sodalizio che continua a scrivere pagine di grande ispirazione.

Milano, 19 giu. (askanews) - La storia di una collaborazione che dura da 15 anni e ha accompagnato la crescita di una campionessa. Federica Brignone dal 2010 è affiancata da Banca Generali, nelle tante vittorie e anche nei momenti difficili come quello dell'ultimo, gravissimo infortunio che mette a rischio la sciatrice vincitrice della Coppa del Mondo in carica per le Olimpiadi di Milano Cortina. Dietro a questo sostegno c'è l'idea che Federica Brignone possa ispirare anche le nuove generazioni. "Questi elementi umani - ha detto ad askanews Andrea Ragaini, vicedirettore generale di Banca Generali - hanno a mio avviso consentito molto a Federica di far sì che il suo talento venisse trasformato in successo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net