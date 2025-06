FED lascia tassi invariati previsti 2 tagli nel 2025

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi invariati, lasciandoli nell'intervallo 4,25-4,50%, resistendo alle pressioni di Trump, che ha definito Powell “uno stupido”. Nonostante questa pausa, Fed conferma l’intenzione di ridurre i tassi di circa 50 punti base nel 2025, preparando il terreno per un futuro di politiche monetarie più accomodanti. Un’ottima notizia per gli investitori in attesa di ulteriori segnali dalla banca centrale.

Come previsto, la Fed lascia i tassi di interesse invariati n ell’intervallo 4,25-4,50% e resiste al pressing di Trump che mentre la riunione della banca centrale era in corso, definisce il presidente Jerome Powell uno “stupido”. Fed, tassi invariati. Ira di Trump. Pur non toccando il costo del denaro, la banca centrale conferma la sua intenzione di voler ridurre quest’an no i tassi di complessivi 50 punti base, con due sforbiciate da un quarto di punto.Le incertezze però sono molte e, anche solo rispetto a marzo, la convinzione di poter procedere con due riduzioni si va dileguando: ben sette componenti della Fed stimano infatti che non ci sarà nessun allentamento quest’anno rispetto ai quattro dello scorso marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - FED lascia tassi invariati, previsti 2 tagli nel 2025

La Fed lascia invariati i tassi di interesse - La Federal Reserve ha scelto di mantenere i tassi di interesse stabili tra il 4,25% e il 4,50%, segnando un momento di attesa nell'economia americana.

