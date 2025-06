FdI convegno sull’Occidente Conservatori e Riformisti europei all’hotel Savoia presente Capezzone

Il convegno sull’Occidente, promosso dai Conservatori e Riformisti Europei a Bologna, si preannuncia come un momento cruciale di confronto sui valori che ci definiscono e sulle minacce che l’Europa fronteggia. Con la partecipazione di figure di spicco come Daniele Capezzone, direttore di Libero, l’evento del 20 giugno promette di offrire uno sguardo incisivo sul futuro del nostro continente. Un appuntamento imperdibile per chi desidera comprendere le sfide e le opportunità che ci attendono.

Bologna, 19 giugno 2025 – 'Occidente, noi e loro – i nemici dell'Europa e dei nostri valori' è l'incontro promosso dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, in programma domani venerdì 20 giugno alle 18.30 all'Hotel Savoia Regency in via del Pilastro 2 a Bologna. Per parlare di futuro, scenario internazionale e prospettive ci saranno Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia, Marco Lisei (senatore di FdI), Marta Evangelisti (capogruppo di FdI in Regione Emilia-Romagna) e Stefano Cavedagna (eurodeputato ECR-FdI).

