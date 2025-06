fc 25 natasha kowalski sbc mutaforma

Se sei un appassionato di FIFA 25 e vuoi potenziare la tua squadra con una giocatrice speciale, non perdere l’occasione di completare la SBC dedicata a Natasha Kowalski! Questa sfida unica, disponibile fino al 26 giugno, ti permette di ottenere gratuitamente questa mutaforma con un overall di 84. Preparati a mettere alla prova le tue abilità e a rinforzare il tuo team con questa fantastica carta!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Natasha Kowalski uscita in data 19 giugno 2025. SBC Natasha Kowalski. Numero sfide: 1. Premio: 1x Natasha Kowalski Non scambiab.. Costo al momento dell'uscita: 12.000 Crediti circa. Scadenza: 26 giugno. Rosa 84. Germania: min 1 giocatore. Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 84. Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team For The Club Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch.