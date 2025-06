Farnesina | Volo charter il 22 giugno dall’Egitto per gli italiani in Israele

Per garantire un sicuro e rapido rientro in Italia degli italiani presenti in Israele, la Farnesina ha organizzato un volo charter il 22 giugno da Sharm el Sheikh, in Egitto. Questa iniziativa, rivolta a tutti i cittadini registrati, rappresenta un importante passo per agevolare il loro ritorno. Se ti trovi in questa situazione, non perdere l’opportunità di aderire: scopri come partecipare e assicurarti un posto sul volo.

Per agevolare il rientro in patria degli italiani presenti in Israele, l’ UnitĂ di Crisi della Farnesina sta organizzando per il 22 giugno un volo charter da Sharm el Sheikh, in Egitto. «I cittadini italiani registrati sul portale “Dove Siamo nel Mondo” e sull’app “Viaggiare Sicuri” riceveranno un SMS contenente un link a un formulario da compilare per manifestare il proprio interesse», si legge sul sito del ministero degli Esteri. L’iniziativa prevede il trasferimento da Tel Aviv o Gerusalemme alla localitĂ turistica sul Mar Rosso, poi il volo per l’Italia con atterraggio a Verona. Il tutto al costo di 500 euro per adulto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Farnesina: «Volo charter il 22 giugno dall’Egitto per gli italiani in Israele»

In questa notizia si parla di: italiani - farnesina - volo - charter

Libia, Farnesina agli italiani:prudenza - La Farnesina raccomanda agli italiani di esercitare massima prudenza in Libia, dopo i recenti e violenti scontri a Tripoli tra esercito regolare e milizie armate.

Per agevolare il rientro in Italia dei connazionali presenti in Israele, l'UnitĂ di Crisi della Farnesina sta coordinando l'organizzazione di un volo charter in partenza da Sharm el Sheikh (Egitto) il prossimo 22 giugno, con arrivo previsto a Verona. #ANSA Vai su X

Farnesina: volo charter per il rientro degli italiani da Israele; Italiani bloccati in Israele, la Farnesina sta organizzando un volo per portarli a casa: arrivo previsto a Ver; Farnesina: «Volo charter il 22 giugno dall’Egitto per gli italiani in Israele».

Volo charter il 22/06 dall'Egitto per italiani da Israele - Per agevolare il rientro in Italia dei connazionali presenti in Israele, l'Unità di Crisi della Farnesina sta coordinando l'organizzazione di un volo charter in partenza da Sharm el Sheikh (Egitto) il ... Riporta msn.com

Un volo charter per gli italiani in Israele: tutte le informazioni - L'Unità di Crisi della Farnesina sta coordinando l’organizzazione di un volo charter in partenza da Sharm el Sheikh il 22 giugno ... Scrive dire.it