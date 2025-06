Farmacie di turno a Verona aperte oggi 19 giugno 2025

Se hai bisogno di una farmacia di turno aperta oggi a Verona, non temere: abbiamo l'elenco completo delle farmacie attive in città. Dalla Farmacia Comunale Madonna di Campagna alla Farmacia S. Paolo, troverai facilmente quella più vicina a te. Rimani sempre aggiornato sulle aperture di emergenza e assicurati di avere a portata di mano tutte le indicazioni necessarie per ogni evenienza. La tua salute, la nostra priorità!

Cerchi una farmacia di turno aperta a Verona? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Verona: Farmacia Comunale Madonna Di Campagna. V. Monte Bianco,1 tel. +39 045974255 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Internazionale. P.za Brà,28 tel. +39 045596139 CHIAMA INDICAZIONI La Mia Farmacia. V. Murari Brà,53 tel. +39 045501304 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia S. Paolo. V. S. Vitale,1a tel. +39 0458002138 CHIAMA INDICAZIONI. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farmacie di turno a Verona aperte oggi, 19 giugno 2025

