fantastic four in versione horror nella nuova serie marvel zombies per adulti

il ritorno di marvel zombies: una versione dark e per adulti. Il celebre universo narrativo Marvel Zombies fa nuovamente capolino, questa volta con un approccio più crudo e rivolto a un pubblico adulto. La serie si propone di rivisitare uno dei franchise più iconici del fumetto in una chiave decisamente più oscura, portando i personaggi principali in scenari inediti e inquietanti. Questa novità si inserisce nel contesto di numerosi progetti Marvel previsti per quest’anno, tra cui l’attesissimo Fantastic Four: First Steps e la futura serie dedicata ai Marvel Zombies. La combinazione di questi elementi promette di creare un’esperienza narrativa intensa e disturbante. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it