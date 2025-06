Fanno saltare il bancomat scoppia un rogo

Un violento scoppio e un rogo improvviso hanno scosso la tranquillità di piazza Risorgimento durante la notte, lasciando i residenti in preda a timori e domande. L’assalto al bancomat dell’Intesa ha alzato il velo su un episodio ancora avvolto nel mistero: si tratta di una rapina o di qualcosa di più complesso? Sul luogo prontamente intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine. La vicenda si svela ora ai nostri occhi, ma molte questioni restano aperte.

Assalto al bancomat Intesa di piazza Risorgimento. Un boato ha svegliato i residenti intorno alle 3.30, subito seguito dalle fiamme. Ancora tutto da chiarire l’accaduto e se si sia trattato di un reale tentativo di rapina. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco di Cremona e gli agenti della Squadra Volante. I pompieri nel giro di pochi minuti sono riusciti ad avere ragione delle fiamme. In piazza Risorgimento anche i poliziotti della Scientifica, che hanno svolto i rilievi. Importanti elementi potrebbero emergere anche dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere presenti in zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fanno saltare il bancomat, scoppia un rogo

In questa notizia si parla di: bancomat - fanno - saltare - scoppia

Boato nella notte, banditi fanno saltare il bancomat. Fuga con il bottino da 50mila euro - Nella notte, a Castelbellino, i banditi hanno fatto saltare il bancomat della banca Bper in via Gramsci, fuggendo con circa 50mila euro.

Magenta, fanno saltare sportello bancomat della banca: arrestati dopo poche ore; Marmotta esplosiva: commando fa saltare in aria un bancomat, bottino ingente; Salta in aria il bancomat, boato nella notte: ladri in fuga con 10mila euro.

Paura ai Parioli: fanno saltare un bancomat e scoppia l'incendio - Un grosso incendio è divampato in via Stoppani 22, dove ha sede la banca di Monte dei Paschi di ... Si legge su romatoday.it

Fanno saltare bancomat e fuggono con migliaia di euro - Con un cavo di innesco introdotto nella cassaforte hanno fatto saltare il bancomat della filiale di una banca a Migliarino Pisano (Pisa) e dopo avere arraffato il denaro ... Segnala ansa.it