Fanno quasi 900 euro di spesa gratis al Carrefour

Una spesa da record, quasi 900 euro, si trasforma in un incubo per tre individui che hanno tentato di uscire dal Carrefour senza pagare. La loro audace manovra è finita con l’arresto, segnando ancora una volta quanto sia importante rispettare le regole e l’onestà . Un episodio che ci ricorda come la legalità sia il fondamento di una società civile e sicura.

Hanno riempito il carrello fino all’orlo, poi hanno cercato di passare dalle casse senza pagare. E per loro sono scattate le manette. Tre persone - un cittadino tunisino di 32 anni e due italiani, un uomo di 44 anni e una donna di 45 - sono state arrestate dalla polizia con l’accusa di furto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Fanno quasi 900 euro di "spesa gratis" al Carrefour

