Famiglia aggredita a Campo di Marte Pugno in faccia a una 27enne

Una serena serata nel cuore di Arezzo si è improvvisamente trasformata in un incubo: una famiglia è stata aggredita da un uomo in stato di alterazione. La tranquilla passeggiata nel quartiere di Campo di Marte, avvenuta intorno alle 21.30, si è conclusa con un violento pugno in faccia a una 27enne, lasciando tutti smarriti e preoccupati per la sicurezza della comunità. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia importante il rispetto e la tutela del nostro territorio.

Una tranquilla passeggiata nel dopo cena di ieri, 18 giugno, si è trasformata nell'ennesimo episodio di cronaca. Zona Campo di Marte ad Arezzo, ore 21.30 circa. Marito e moglie si sono trovati coinvolti in una lite con un uomo in evidente stato di alterazione, che ha cominciato a inveire contro.

