False recensioni e tutela delle imprese Musacci Fipe | Tema troppo a lungo ignorato

False recensioni e tutela delle imprese: un tema troppo a lungo trascurato che ora richiede azione immediata. La reputazione delle micro e piccole aziende, pilastri del nostro tessuto economico, è minacciata da pratiche ingannevoli che compromettono la fiducia nel mercato digitale. È giunto il momento di intervenire con decisione: il disegno di legge in materia di contrasto alle recensioni false rappresenta una svolta fondamentale per salvaguardare l’onestà e la competitività del nostro sistema imprenditoriale.

"Siamo di fronte a un passaggio decisivo per la credibilitĂ del mercato digitale e per la tutela di migliaia di imprese, in particolare micro e piccole attivitĂ , che non possono difendersi da recensioni false o malevole". A intervenire sul tema del disegno di legge in materia di contrasto alle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Š Ferraratoday.it - False recensioni e tutela delle imprese, Musacci (Fipe): "Tema troppo a lungo ignorato"

In questa notizia si parla di: false - recensioni - tutela - imprese

Dalla Mora (Confcommercio Fipe Udine): "False recensioni, bisogna arrivare fino in fondo" - Dalla Mora Confcommercio Fipe Udine emerge un inquietante dato: molte recensioni online sono false o fuorvianti.

L'Assessore Romeo: "Cantiere Ibico attivo, lavorazioni in corso". Il Rup dell'intervento: "Sbagliato diffondere notizie false e non supportate da dati tecnici" In merito ad alcune affermazioni rilasciate a mezzo stampa da un gruppo di cittadini del quartiere Santa C Vai su Facebook

La realizzazione del “Recovery Plan”, noto come PNRR, è stata accompagnata da casi di frode svelati dall’Autorità giudiziaria e dalle Fiamme Gialle. Nell’ultimo biennio, le cronache registrano una crescita del fenomeno delle false fideiussioni, prodotte alla Vai su X

False recensioni di bar e ristoranti: possono incidere per il 30% sul fatturato; False recensioni online: FIPE Confcommercio plaude all'iniziativa del Governo: “Serve arrivare fino in fondo; DDL PMI, Santanchè: un regolamento per contrastare le recensioni false a tutela delle nostre imprese.

False recensioni, Balzola (Fipe): “Apprezziamo l’iniziativa del Governo. Ora bisogna arrivare fino in fondo” - Secondo i dati del Centro Studi del MIMIT, il 70% dei consumatori basa la scelta del ristorante sulle rece ... Riporta msn.com

False recensioni online, FIPE Confcommercio: “Apprezziamo l’iniziativa del governo, ora bisogna arrivare fino in fondo” - La proposta normativa: dalla limitazione temporale per la pubblicazione delle recensioni alla necessità di verificarne l’autenticità, fino al diritto per le imprese recensite di replicare e chiedere l ... Secondo msn.com