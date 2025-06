False e-mail della polizia su presunte indagini online | la nuova truffa

Attenzione alle false email della polizia che fingono di comunicare indagini in corso. Questa nuova truffa sfrutta loghi e nomi ufficiali per ingannare le vittime, inducendole a fornire dati personali o finanziari. Restare vigili è fondamentale per proteggere sé stessi e i propri dati. Ecco come riconoscere e difendersi da queste insidie.

False e-mail dalla polizia su presunte indagini relative all'accesso di contenuti informatici vietati. É questa la nuova truffa segnalata dalla polizia postale: "Continuano le campagne di phishing che utilizzano loghi, nomi e indirizzi di dipartimenti e uffici della polizia di Stato per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - False e-mail della polizia su presunte indagini online: la nuova truffa

«Sei accusato di pedopornografia», come funziona la truffa della finta mail della polizia; Se non risponde, verrà arrestato per pedopornografia, nuova truffa online con false mail della Polizia. La raccomandazione: Diffidate da simili messaggi; Convocazione ufficiale, la mail truffa che sta prendendo di mira anche i brianzoli.

False email della Polizia fanno strage in tutta Italia - La richiesta delle presunte forze dell’ordine è quella di inviare in risposta giustificativa in merito all’accusa. Da msn.com

