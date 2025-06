’Faleriense in festa’ Ci sarà Ronn Moss

La Faleriense in Festa si prepara a celebrare il suo storico 71° anniversario, un traguardo che la colloca tra le manifestazioni più longeve delle Marche. Dal 9 al 14 luglio, la zona sud della città si trasformerà in un vivace palcoscenico di tradizione, musica, gastronomia e fede, con ospiti eccezionali come Ronn Moss. Un evento imperdibile che unisce comunità e cultura, rafforzando il legame tra passato e presente.

Quella che si terrà nella zona sud della città dal 9 al 14 luglio sarà l’edizione numero 71, conquistando così il record di manifestazione più antica della città e tra le più longeve delle Marche, della Faleriense in festa. Una settimana tra tradizione, musica, gastronomia e fede. Un traguardo di cui si sono complimentati con il presidente dell’Associazione Quartiere Faleriense, Giuseppe Polimeno e con i suoi stretti collaboratori il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore al turismo, Elisa Torresi. E’ una festa molto attesa della città, non solo dai residenti della Faleriense. "Quest’anno abbiamo scelto un cantante ed attore famoso a livello internazionale, come Ronn Moss che sarà in piazza Fratelli Cervi – dice Polimeno - Tutto il direttivo si prodiga per organizzare una settimana ricca di attrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Faleriense in festa’. Ci sarà Ronn Moss

