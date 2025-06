Falcone Juve anche i bianconeri sulle tracce del portiere del Lecce! Valutazioni in corso alla Continassa | gli aggiornamenti

La Juventus intensifica la sua ricerca di rinforzi tra i pali: anche i bianconeri sono sulle tracce del promettente portiere del Lecce, Falcone. Le valutazioni sono in corso alla Continassa, mentre il mercato si surriscalda con possibili scenari futuri. La strategia della Juventus mira a garantire una rosa competitiva, soprattutto in vista di eventuali cambiamenti tra i pali. Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni.

e cosa può succedere. Il mercato Juve ha giĂ iniziato in maniera preventiva a ricerca di un nuovo portiere da affiancare a Di Gregorio la prossima stagione nel caso in cui si dovesse concretizzare l’addio di Mattia Perin. Tra i nomi finiti sotto la lente d’ingrandimento dalle parti della Continassa c’è anche Wladimiro Falcone, che si è messo in mostra tra i pali del Lecce conquistando un’altra storica salvezza. Riflessioni in corso da parte della dirigenza, il suo nome piace molto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com