Falconara si prepara a ballare sulle note di Dargen D' Amico con il live show gratuito in piazza Mazzini

musica e divertimento sotto le stelle. Falconara si trasformerà in una grande arena dove il talento di Dargen D’Amico farà ballare e sognare tutta la città. Non mancate a questa serata imperdibile: un vero e proprio regalo per gli amanti della musica dal vivo e delle vibrazioni estive!

FALCONARA MARITTIMA – Il cartellone dell’estate falconarese 2025 si arricchisce di un evento da non perdere: venerdì 4 luglio alle 21, in piazza Mazzini, il Comune di Falconara ospiterà l'evento Dargen D’Amico, live show e dj set, a ingresso gratuito, un’occasione unica per vivere una serata di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Falconara si prepara a ballare sulle note di Dargen D'Amico, con il live show gratuito in piazza Mazzini

In questa notizia si parla di: falconara - dargen - amico - show

Falconara si prepara a ballare sulle note di Dargen D'Amico, con il live show gratuito in piazza Mazzini.

DARGEN D’AMICO, SQUADRA X FACTOR 2022: CHI SONO I CONCORRENTI?/ Addio a Martina! - Anche per Dargen D’Amico, alla sua prima esperienza come giudice di X Factor 2022, è arrivato il momento di fare le ultime scelte prime dei Live Show, al via settimana prossima giovedì 27 ottobre. Lo riporta ilsussidiario.net

Roberto Ciufoli imita Dargen D’Amico a Tale e quale show 2024/ Bocciato da social e giuria: “stonatissimo!” - Roberto Ciufoli è tra i protagonisti della nuova puntata di Tale e Quale Show 2024, il varietà campione ... Segnala ilsussidiario.net