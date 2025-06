Fai microchippare il tuo cane | con la nuova legge non è più prevista la sanzione L'avvocata | Un passo in più in uno scenario ancora frammentato

Con la nuova legge, microchippare il tuo cane diventa non solo un gesto di responsabilità, ma anche un atto che ti mette al riparo da sanzioni, purché avvenga prima del controllo. Dal primo luglio 2025, chi agisce in anticipo potrà evitare multe e complicazioni, contribuendo a garantire sicurezza e benessere al proprio fedele amico a quattro zampe. Scopriamo insieme tutti i dettagli con l’esperta Laura Mascolo. Continua a leggere.

Dal primo luglio 2025 chi provvede spontaneamente a microchippare il proprio cane e a registrarlo all’anagrafe nazionale non sarà più passibile di sanzioni, a patto che lo faccia prima che venga accertata la violazione. Cosa cambia con la nuova legge lo spiega l'avvocata esperta di diritti animali Laura Mascolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Agnone. Caso "Tonino", parla l'avvocato dell'animalista; La storia di "Tonino", il cane che divide Agnone. Parla l'avvocato della volontaria animalista.

