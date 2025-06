Facebook si appresta a introdurre le passkey su mobile per proteggere gli utenti dal phishing

Facebook si prepara a rivoluzionare la sicurezza su mobile, introducendo le passkey per un accesso più sicuro e protetto contro le truffe di phishing. Questa innovazione rappresenta un passo fondamentale nella tutela degli utenti, semplificando l’autenticazione e riducendo i rischi online. Scopriamo insieme cosa cambierà per gli utenti e come questa novità rafforzerà la sicurezza digitale di tutti.

Facebook introduce le passkey per un accesso più sicuro su mobile, contrastando le truffe di phishing. Ecco cosa cambia per utenti e sicurezza. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Facebook si appresta a introdurre le passkey su mobile per proteggere gli utenti dal phishing

In questa notizia si parla di: facebook - passkey - mobile - utenti

Modifica del numero di telefono per l'autenticazione a due fattori su Instagram Vai su Facebook

Facebook, arriva l'accesso con passkey: addio alle password rubate; Facebook introduce il login con Passkey su iPhone e iPad: addio alle password; Accesso a Facebook senza password, ecco come funziona.

Facebook si appresta a introdurre le passkey su mobile per proteggere gli utenti dal phishing - Facebook introduce le passkey per un accesso più sicuro su mobile, contrastando le truffe di phishing. Segnala tuttoandroid.net

Facebook introduce le passkey: addio password su Android e iOS - Con le nuove passkey si può accedere usando il proprio volto o l'impronta digitale. Si legge su msn.com