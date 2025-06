Fabio La Rosa torna in teatro con i suoi allievi in una Una Commedia Infernale

Fabio La Rosa, attore, autore e regista di talento, torna a farci sognare sul palcoscenico insieme ai suoi allievi della scuola di teatro emozionale “La Fonte dell’Attore”. Con “Una Commedia Infernale”, un cast di 60 artisti darà vita a uno spettacolo sorprendente, tra comicità, emozioni e innovazione. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza teatrale unica che promette di lasciare il pubblico senza fiato.

L’attore, autore e regista Fabio La Rosa, con gli allievi della sua scuola di teatro emozionale “La Fonte dell’Attore”, torna in scena con un nuovo spettacolo dal titolo “Una Commedia Infernale”. Saranno 60 gli attori impegnati che daranno vita ad una performance originale e innovativa dove il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Fabio La Rosa torna in teatro con i suoi allievi in una “Una Commedia Infernale”

In questa notizia si parla di: fabio - rosa - torna - teatro

CiaoComo sport - Albese in rosa omaggio Fabio Casartelli alla partenza della terza tappa Giro Next Gen Il paese, con drappi rosa ovunque, pronto a salutare i protagonisti della corsa rosa per giovani, arrivata ieri a Cantù. Il via alle 11,40. Foto giganti dello sfo Vai su Facebook

Fabio La Rosa torna in teatro con i suoi allievi in una “Una Commedia Infernale”; Milano, Teatro alla Scala: “Il nome della rosa”; Rosa Feola in salotto.

Fabio Troiano a teatro con "Pirandello Pulp" - Fabio Troiano torna a teatro con "PIRANDELLO PULP" e promette di farci ridere per un'ora e mezza. 105.net scrive

Fabio Avaro torna a teatro con 'Storie Bastarde': "In scena gente comune di periferia" - Dopo la messa in scena dello scorso novembre, torna a Roma al Teatro Cometa Off con la partecipazione ... Come scrive adnkronos.com