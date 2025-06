fabio caressa ospite al podcast di alessandro cattelan supernova

Preparati a scoprire il mondo del calcio e dello spettacolo attraverso gli occhi di un vero protagonista: Fabio Caressa, ospite speciale nel podcast di Alessandro Cattelan, Supernova. Con la sua esperienza e passione, ci svelerà i segreti del calcio moderno e i miglioramenti necessari. E non finisce qui: attualmente è anche protagonista di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo show Sky che ti terrà compagnia ogni giovedì.

Ai microfoni di “Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan arriva Fabio Caressa, il più grande telecronista della nostra generazione ci racconta la sua visione sul calcio moderno e su cosa andrebbe migliorato. Fabio è anche attualmente in onda con? “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine. Il programma è condotto dallo stesso Caressa, tutti i giovedì su Sky e NOW e anche in chiaro su TV8, sempre disponibile on demand. Il mestiere della telecronaca è un lavoro complesso, che richiede grande conoscenza, forte preparazione e che in Italia non è esente da giudizi spesso molto taglienti e feroci. 🔗 Leggi su Lopinionista.it