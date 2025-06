Fa il bagno nel fiume Astico ma l?acqua è troppo fredda | 20enne stroncato da un malore

Un'estate che inizia con una tragedia nel cuore di Arsiero, dove un giovane di appena 20 anni ha perso la vita mentre si tuffava nelle fredde acque del fiume Astico. La sua sfortunata esperienza ci ricorda quanto siano imprevedibili e pericolosi i giochi con la natura. La comunità è sconvolta, mentre i soccorritori cercano di fare luce su questa drammatica perdita.

ARSIERO (VICENZA) - Un giovane di circa 20 anni è morto oggi, 19 giugno, mentre faceva il bagno nelle acque del fiume Astico, ad Arsiero. Giovane annega Il dramma si è consumato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Fa il bagno nel fiume Astico ma l?acqua è troppo fredda: 20enne stroncato da un malore

