F1 Jacques Villeneuve crede in Norris | È più veloce di Piastri deve solo esprimersi meglio in qualifica

Nel mondo della Formula 1, le opinioni sono spesso segnate da tendenze e critiche facili. Tuttavia, Jacques Villeneuve, sempre pronto a sorprendere, vira nettamente controcorrente: mentre molti criticano Norris per un errore in Canada, lui rivela una fiducia sorprendente nel talento del britannico. Con il suo occhio critico e la sua esperienza, Villeneuve vede in Norris un potenziale enorme, sottolineando che con una migliore qualifica potrebbe essere ancora più veloce di Piastri. La verità, forse, sta in una performance più costante e incisiva.

Mai banale, spesso controcorrente, Jacques Villeneuve non si smentisce. In un momento nel quale tutti gli opinionisti che orbitano attorno alla F1 criticano aspramente Lando Norris per l’erroraccio commesso durante il Gran Premio del Canada, il Campione del Mondo 1997 cambia le carte in tavola ed esprime un pensiero totalmente differente sul pilota britannico. “Adesso Norris sa perfettamente come corre Piastri, sa cosa aspettarsi” – ha detto il canadese ai microfoni di Sky Sport UK – “e sa di essere più veloce. Almeno, lo è stato il più delle volte. Il problema di Lando sono le qualificazioni. Nel momento in cui riuscirà a esprimersi al meglio sul giro secco, cosa che sinora è capitata a corrente alternata, vedrete che capitalizzerà il fatto di essere più performante in gara”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Jacques Villeneuve crede in Norris: “È più veloce di Piastri, deve solo esprimersi meglio in qualifica”

"Facile puntare il dito contro Norris: si è accorto troppo tardi che Piastri si stava spostando verso sinistra. Non era necessario da parte sua, ma l'ha fatta un po' sporca, penso che ci saranno discussioni all'interno del box McLaren". - Jacques Villeneuve

