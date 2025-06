Ex Milan Massara torna alla Roma come Direttore Sportivo | il comunicato

La Roma dà il benvenuto a Frederic Massara, che torna in Serie A come nuovo Direttore Sportivo. Dopo un'esperienza di successo al Milan, l’ex dirigente rossonero porta con sé competenza e passione per rafforzare il progetto giallorosso. Un ritorno atteso, che promette grandi novità e una nuova spinta verso i traguardi ambiziosi. La Capitale guarda avanti, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

