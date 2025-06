Ex Milan il futuro di Conceicao può essere in oriente?

Dopo la separazione dal Milan al termine della stagione, il futuro di Conceicao potrebbe ripartire da una destinazione esotica: l'Arabia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, il futuro di Conceicao può essere in oriente?

In questa notizia si parla di: milan - conceicao - essere - oriente

Conceicao: “Milan, un orgoglio. Questi colori sono parte della storia italiana” - Il Milan, orgoglio del calcio italiano, ha scritto un'altra pagina della sua storica tradizione. Oggi, sotto la guida di Sérgio Conceição, la squadra è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Andrea Cambiaso è tra i protagonisti su cui punta la Juve al Mondiale per Club, anche se le voci di mercato dei mesi scorsi (e rimbalzate pure qualche giorno fa) lo volevano lontano da Torino. "Milan o Napoli? Non ho ricevuto chiamate, magari i miei agenti. S Vai su Facebook

Conceiçao: Coppa Italia? Una strada per l'Europa; Calcio, Conte rimane a Napoli. Il Milan esonera Conceiçao e attende Allegri; Coppa Italia: Conceicao, per Milan la finale deve essere normale.

Conceicao pronto a ripartire dopo il Milan: una panchina di spicco per lui - L’ex mister rossonero è vicino a una nuova panchina in in club di spicco del panorama mondiale. Lo riporta msn.com

Calciomercato Milan, spunta Conceicao! Occasione dal Porto - Calciomercato Milan, tra i calciatori proposti ai rossoneri nelle ultime settimane c’è anche Conceicao, ala del Porto nell’ultima stagione alla Juve Il calciomercato Milan estivo è sempre un fermento ... Riporta milannews24.com