Ex Manifattura Tabacchi trasformazione vicina Porterà negozi aree verdi e parcheggi

L'ex Manifattura Tabacchi di Verona si prepara a rinascere, trasformandosi in un cuore pulsante di innovazione e spazi verdi. Con un progetto sostenibile e rispettoso dell’ambiente, la rigenerazione urbana promossa da Vr.Re, in collaborazione con Supernova Management e lo studio internazionale Snøhetta, apre una nuova era per questa storica area. Un'opportunità unica per vivere, lavorare e socializzare in un contesto rinnovato, che valorizza il passato e guarda al futuro.

L'area dell'ex Manifattura Tabacchi di Verona è pronta a cambiare volto. Il progetto di rigenerazione urbana promosso da Vr.Re, gestito da Supernova Management e firmato dallo studio internazionale di architettura Snøhetta, avanza verso la fase di costruzione. Forte di un progetto sostenibile e.

